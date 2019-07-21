В Ирпене сотрудники ритуальных служб устроили между собой перестрелку из-за трупа – четверо пострадавших

В воскресенье, 21 июля, в городе Ирпень Киевской области четыре человека получили ранения из-за перестрелки двух представителей похоронных агентств.

Об этом сообщил глава Нацполиции области Андрей Небитов в Фейсбуке.

По его словам в городе произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами.

«Приехали они забирать мертвеца, учинили между собой драку, затем стрельбу из травматического оружия», - написал он.

В результате инцидента четыре человека были ранены (один из них госпитализирован).

Стрелком оказался 59-летний житель пгт. Гостомель. Он сейчас задержан. На сайте полиции области уточнили, что пострадавший - 26-летний житель пгт. Ворзель доставлен в больницу. Медики диагностировали унего непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пистолет «ПМР» калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также в качестве вещественных доказательств изъяты и помещены на площадку временного содержания автомобили участников конфликта.

Открыто открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, 7 июля, в Киеве во дворе жилого дома произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после того, как повздорил со своими знакомыми. В результате происшествия один человек был ранен.