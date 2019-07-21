В Нигерии вооруженная группировка устроила бойню – погибло более 30 человек

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В результате нападения вооруженной группировки на несколько населенных пунктов на северо-западе Нигерии погибли по меньшей мере 37 человек.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает агентство AFP.

По данным местных властей, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

Напомним, как 25 мая, на северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность