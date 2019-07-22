На Днепропетровщине рецидивист изнасиловал 13-летнюю внучку своей сожительницы

В Днепропетровской области в ночь на воскресенье, 21 июля, 65-летний мужчина изнасиловал внучку своей сожительницы.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Так, 28-летняя жительница Днепропетровской области, перед тем как уехать на круглосуточную работу, оставила своих 4-х и 13-летнюю дочерей с бабушкой и не родным дедом.

После того, как она вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон. Вчера, этот изверг был задержан работниками полиции, установлено, что ранее он уже не единожды был осужден за изнасилование», - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в винницком СИЗО убили мужчину, которого подозревали в попытке изнасилования 7-летней девочки.