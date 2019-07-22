В Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС и «Спецтехноэкспорте» СБУ провела обыски – подозревают хищение $6,7 миллионов на системе оповещения для границы

Сотрудники военной прокуратуры и контрразведки СБУ провели обыски в правительстве и других госведомствах по делу о хищении 6,7 миллионов долларов США при закупке системы оповещения для пограничников.

Об этом сообщили в пресс-центре Генпрокуратуры.

«Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6739213 долл США при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП «Укроборонпром» по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения», – говорится в сообщении.

Уголовное производство зарегистрировано по материалам ОКР СБУ.

Обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» проводили прокуроры Главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ и при участии сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ.

В ходе следственных мероприятий изымают оригиналы документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине миллионы, выделенные на строительство «Стены» Яценюка, без конкурса отдали фиктивным фирмам. Позже дело о нарушениях при строительстве «Стены» передали в суд, но это не помешало выделить на проект еще 20 миллионов.

Еще стоит добавить, что Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.

Также напомним, как ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.

К тому же, государственное бюро расследований вызвало журналистов программы «Наші гроші» на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в «Укроборонроме».

Напомним, что в начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».