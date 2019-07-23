В Одесской области изъяли 3,5 тонны контрафактного алкоголя, замаскированного под дорогую водку и ром

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В городе Могилев-Подольский Одесской области пограничники и налоговики изъяли на складе логистической компании 3,5 тонны контрафактных алкогольных напитков.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Во время санкционированного обыска в компании, занимающейся почтовыми перевозками, обнаружили и изъяли 3 тысячи 517 литров контрафактных алкогольных напитков известных мировых брендов. Фальсификат был упакован в 220 почтовых посылок и подготовлен к отправке в разные регионы Украины.

Напомним, что ранее в Киевской области обнаружили подпольный цех, где разливали фальсифицированную водку «Финляндия». 

Вадим Богданов

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