На Кировоградщине в привезенном на заказ песке обнаружили человеческие останки

Мужчина обнаружил человеческие останки в песке, привезенном ему на заказ. Инцидент произошел в поселке городского типа Нуфриевка, Кировоградской области.

Об этом сообщает «УНН», со ссылкой на правоохранительные органы.

Песок был привезен на грузовике частного предпринимателя из Кременчуга. Несколько недель назад он был ссыпан на обочине дороги, а на днях там обнаружили человеческие кости – фрагменты черепа, замотанные в мужскую рубашку.

В результате данного инцидента было начато досудебное расследование по статье «Умышленное убийство». Устанавливается личность и обстоятельства смерти покойного.

Напомним, как в Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца. А в Черновцах обнаружили чемодан с телом маленького мальчика, завернутого в одеяло.