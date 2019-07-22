Апелляционный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в госизмене экс-регионала Ефремова

Апелляционный суд Киева в понедельник, 22 июля, освободил экс-главу фракции «Партии регионов» Александра Ефремова из-под стражи.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Как отметил адвокат, в данный момент Ефремов едет домой.

«Друзья, срочное сообщение дежурным экспертам Порошенко и воспалённым симпатикам Луценко. Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой», - написал он.

Как известно, Александр Ефремов подозревается Генепрокуратурой в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия «Луганскуголь» (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, перед задержанием Ефремов в интервью на канале «ЛНР» заявил, что он спонсирует сепаратистов.

Отметим, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения.