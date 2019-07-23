Шесть украинских школьников завоевали медали на международной олимпиаде по математике

Украинские школьники завоевали шесть медалей на международной олимпиаде по математике IMO-2019, которая проходила в Британии.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook преподаватель КНУ имени Т.Шевченко Лариса Кит.

Среди 112 стран со всего мира команда украинских школьников завоевала 11 место. Все украинские школьники привезут домой медали: Федор Юдин – золотую, Александр Войтович, Вадим Коваль, Владимир Фединяк и Марк Хасин – серебряные, Олесь Голембовский - бронзовую.

Эти ученики представляют Киева, Харьков, Львов и Ужгород. Благодарности высказали и наставникам призеров: Богдану Рублеву, Юлии Кравченко и Андрею Аникушину.

Напомним, что ранее николаевский школьник завоевал серебряную медаль на Международной математической олимпиаде.