Луценко «на прощание» незаконно забрал у НАБУ и САП расследование дела «Ощадбанка»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 19 июля изменил подследственность в деле «Ощадбанка». Его теперь будут расследовать не НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а Нацполиция.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Антикоррупционные органы считают недопустимым изменение подследственности по делу «Ощадбанка». Они расследовали это дело с мая 2016 года. По данным следствия, в период 2013-2015 годов служебные лица частных предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре с должностными лицами «Ощадбанка» подделали документы и незаконно получили у госбанка кредит на сумму 20 миллионов долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения денег тогдашние владельцы группы «Креатив» вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

В рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщили о подозрении, в частности: владельцам и должностным лицам предприятий группы «Креатив», служащим «Ощадбанка» и независимому оценщику. В ноябре Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест организатора этих преступлений – народного депутата и бенефициарного владельца группы «Креатив» Станислава Березкина.

«Через полгода, в июле 2019, по непонятным причинам и в нарушение Уголовно-процессуального кодекса генеральный прокурор внезапно меняет подследственность и передает уголовное производство следователям Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Решение принято, несмотря на то, что генпрокурору достоверно известно о возможной причастности народного депутата к правонарушению. Размер предмета преступления в этом производстве в разы превышает 500 и более размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. В соответствии с законодательством это преступление может расследовать исключительно Национальное бюро. Согласно УПК, запрещается поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования. Следовательно, Генеральный прокурор Украины принял решение вопреки закону», - сообщили в НАБУ.

Антикорруционные органы более чем за три года кропотливой работы собрали доказательную базу, провели огромное количество следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и выяснили круг всех возможных участников схемы.

«К сожалению, такое решение Генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурора как не отвечающий требованиям УПК о подследственности. НАБУ и САП призывают Юрия Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, вернуть уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством Украины», - сообщили в НАБУ.

Отметим, что 22 июля Юрий Луценко ушел в отпуск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет назначен новый генпрокурор. Новый созыв Верховной Рады, как ожидается, проведет первое заседание примерно через месяц и, вполне вероятно, отправит Луценко в отставку.