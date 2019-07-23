В России жестоко убили активистку, поддерживающую демократическое, антивоенное и лгбт-движения

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, которая участвовала в митингах в поддержку демократического, антивоенного и лгбт-движений.

Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Было ли эти нападения, угрозы и теперь убийство связаны с ее политическими взглядами, которые менялись от националистических до праволиберальных и лгбт, с ее несомненно активной жизненной позицией, характером и стилем поведения - абсолютно не важно. У каждого человека есть право на жизнь. И государство Россия обязано было ей право на жизнь гарантировать. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было. Все в стиле «будут убивать - звоните», позвонить не успела.

Как пишет Фонтанка, тело женщины с изрезанной спиной, лицом и следами удушения нашли 21 июля на Пулковской улице. По данным издания, подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Как известно, вечером 27 февраля 2015 года у стен Кремля расстреляли оппозиционера Бориса Немцова. С тех пор была обнародована пока только одна запись произошедшего. При этом на ней не видно самого момента стрельбы, так как участников инцидента от камеры закрывает проезжающая мимо машина, которая ранее была названа «снегоуборочной».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Задержанные - выходцы с Кавказа Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Позже следственный комитет РФ заявил, что задержанные причастны к убийству Немцова. В июле 2017 года убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии, его пособники также получили длительные сроки.

В феврале 2019 года в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, во время которого активисты скандировали «Герои не умирают!» и «Свободу политзаключенным!».