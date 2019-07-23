В Сиднее задержали австралийца, перевозившего 273 килограмма метамфетамина на $140 миллионов

В Сиднее задержали 28-летнего австралийца, перевозившего метамфетамина на сумму около 140 миллионов долларов. Мужчина врезался в полицейский автомобиль, припаркованный около участка.

Об этом сообщает издание «НВ».

Так, примерно через час полиция догнала нарушителя, перевозившего наркотики, и решила проверить его фургон. Во время погони он врезался в полицейский автомобиль, припаркованный у участка. При обыске были найдены коробки, в которых хранились 273 килограмма метамфетамина.

По оценкам полиции, приблизительная стоимость груза составляет 140 миллионов долларов.

Мужчине выдвинули обвинения по поставке наркотиков с целью их сбыта в особо крупном размере.

Напомним, в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Управлением стратегических расследований ГУНП в Николаевской области и спецназом КОРД блокировали деятельность группировки, участники которой занимались производством и сбытом психотропных веществ в крупных размерах. В число группы входил и военнослужащий.