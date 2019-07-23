В СБУ рассказали подробности задержания на вымогательстве начальника николаевского таможенного поста, его заместителя и брокера

Начальник таможенного поста «Константиновка» Николаевской таможни, его заместитель и брокер систематически требовали взятки от бизнесмена за беспроблемный экспорт товара на Ближний Восток.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, СБУ и ГБР задержало на взятке руководство таможенного поста «Константиновка» 22 июля. Задержанные были назначены предыдущим руководством Николаевской таможни в апреле 2019 года. Правоохранители обнаружили, что заместитель начальника поста был организатором схемы получения взятки в 400 долларов.

«Оперативники спецслужбы установили, что начальник поста вместе с заместителем и таможенным брокером наладили механизм получения неправомерной выгоды от представителя субъекта внешнеэкономической деятельности. За различные суммы неправомерной выгоды чиновники обещали предпринимателю не создавать искусственных препятствий при экспорте товаров в одну из стран Ближнего Востока», – говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отмечают, что их сотрудники задержали брокера на рабочем месте при получении очередного «транша» в размере две тысячи долларов США.

Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали пять эпизодов получения сотрудниками таможни неправомерной выгоды на общую сумму шесть тысяч долларов США.

Во время обысков в административном здании таможенного поста, домовладениях фигурантов дела и в автомобиле брокера изъяли почти 27 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен.

Сейчас начальник таможенного поста и оба его подчиненных задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и других должностных лиц таможни, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению фигурантов проводились совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Отметим, ранее сообщалось, что таможенным постом «Константиновка» руководит Александр Еременко.

В феврале 2019 года водители машин на еврономерах, которые хотели растаможить автомобили на посту «Константиновка», заявляли, что у них вымогали взятки.