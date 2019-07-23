В Одессе нетрезвый 19-летний парень устроил в кафе стрельбу, когда персонал попросил оплатить долг

В Приморском районы Одессы в ночь на 23 июля посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в городе Одессе.

Так, нетрезвый 19-летний правонарушитель пришел в кафе с другом. Персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. На просьбу оплатить долг или покинуть заведение посетители отреагировали агрессивно и начали конфликтовать.

«На улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщает полиция.

Отмечается, что сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух подозреваемых.

Стрелявшему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - («Хулиганство»). В данное время он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Кроме того, второго подозреваемого привлекли к ответственности по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - («Мелкое хулиганство»).

Напомним, как во Львове молодой человек устроил стрельбу в маршрутном такси, а после задержания притворился больным.