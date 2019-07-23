Свидетели обвинения в деле Фирташа отказались от своих показаний, - западные СМИ

После нескольких лет судебных разбирательств Министерство юстиции США добилось решения в Австрии об экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа в Чикаго. Но затем его команда юристов негласно представила новые доказательства, после чего и австрийские чиновники неожиданно поменяли курс дела и приняли решение о длительной задержке в выдаче.

Об этом пишет американское издание The Hill в статье «Как предложение олигарху от помощника спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсмана может бумерангом ударить по Министерству юстиции», передает «Левый берег».

«В этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающие якобы факт взятки со стороны Фирташа, которых цитирует Министерство юстиции в своём требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания», - пишет автор The Hill Джон Соломон.

Согласно ходатайству, поданному в австрийский суд, и текстом которого располагает журналист, один свидетель утверждает, что его заявление в ФБР от 2012 года было «предварительно написано властями США" и содержит «существенные неточности по существу», включая то, что он никогда не использовал термины «взяточничество или взятки», как утверждал Минюст.

«Этот свидетель также утверждает, что подписал заявление 2012 года только потому, что ФБР «оказало на него чрезмерное давление», включая угрозы изъять его паспорт и не дать ему вернуться домой в Индию» - цитирует записку журналист.

Этот свидетель отказался от своих показаний летом 2017 года, когда первый заместитель спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсманн обратился к команде Фирташа со своим предложением о сделке, в рамках которой украинскому бизнесмену было предложено дать показания на Дональда Трампа в обмен на закрытие дела в США.

Напомним, 16 июля Министр юстиции Австрии разрешил экстрадировать украинского олигархаФирташа в США.

Как известно, в 2014 году Фирташа по требованию Соединенных Штатов задержали в Австрии. Олигарха обвиняют в сговоре с целью подкупа чиновников в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Суд в Чикаго утверждает, что Фирташ планировал сотрудничать с американским производителем авиалайнеров «Boeing».

Если украинского олигарха экстрадируют в США, там ему грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Защита Дмитрия Фирташа отрицает все предъявленные ему обвинения. Напомним, что Фирташ является владельцем николаевского порта «Ника-Тера».