В Николаеве мужчина в темноте принял полицейских за рейдеров и выстрелил из «травмата»

Фото - иллюстрация

В Николаеве ночью 23 июля мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета, когда в соседнюю квартиру на вызов прибыли патрульные. Мужчина в темноте не узнал в вооруженных людях полицейских и принял их за рейдеров.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ночью в полицию обратилась женщина, живущая в доме на улице Архитектора Старова, и попросила разобраться с хулиганством. На место направился наряд патрульной полиции в бронежилетах и с автоматами. Из-за припаркованных автомобилей патрульные не смогли заехать во двор и отправились пешком на место вызова.

В это время на балконе курил сосед женщины, которая вызвала полицию. В темноте он увидел, что к дому приближаются вооруженные люди и выстрелил в воздух из травматического пистолета. Позднее выяснилось, что случившееся было недоразумением и никаких злоумышленников на месте происшествия не было. У стрелявшего мужчины есть разрешение на травматическое оружие.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что около 2:30 ночи в полицию поступил вызов от жительницы дома по улице Архитектора Старова, что на балконе ее квартиры на втором этаже якобы находится неизвестный человек. Прибывшие на место патрульные полицейские осмотрели территорию, в том числе и квартиру женщины – факт присутствия неизвестного не подтвердился.

Несколько позже, в то время как патрульные общались с женщиной под подъездом многоэтажки, на балкон квартиры на первом этаже вышел мужчина, который выстрелил в сторону патрульных и женщины. В связи с этим полицейские достали табельное оружие, предупредили мужчину о возможности стрельбы в случае неповиновения. Требования полицейских бросить оружие мужчина игнорировал. Тогда полицейские вызвали дополнительно экипаж полиции и бойцов спецроты. Также они заблокировали квартиру, окружив вход в жилище и сам балкон. После приезда спецроты полиции приняли решение войти в квартиру и задержать мужчину. На место тогда прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, как пьяный николаевец стал стрелять по людям из пневматического пистолета и пытался откупиться от патрульных.