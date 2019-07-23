Полиция передала Зеленскому доступ к закрытым материалам по делу об убийстве Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе совместного с президентом брифинга, передает РБК-Украина.

В частности, Князев доложит все главе государства в закрытом режиме.

- 23 июля получил разрешение следователя на разглашение сведений досудебного расследования в определенном объеме. Главу Нацполиции делегировали на разглашение данных президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову. Если вы принимаете мой доклад, я готов доложить все в закрытом формате, - заявил Князев и добавил, что это информация с ограниченным доступом.

После этого Зеленский объявил перерыв и заявил, что брифинг правоохранителей по делу Шеремета продолжится после того, как он ознакомится с этими материалами.

Князев отметил, что преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

- Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно, - сказал он.

Он также добавил, что следствие располагает данными о маршруте предполагаемых исполнителей убийства Шеремета перед самим преступлением.

Напомним, что один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило. В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский дал главам силовых ведомств три дня на отчёт о расследовании убийства Павла Шеремета.