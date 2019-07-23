В Киеве инкассаторы забыли закрыть автомобиль и лишились сумки с деньгами

В Киеве ограбили автомобиль инкассаторов, пока те заправляли банкомат. Злоумышленник воспользовался открытой дверью автомобиля и вынес из машины пакеты с деньгами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по части 5 статьи 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, в Харьковской области полиция задержала банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. А в 2015 году на трассе Киев-Чернигов неизвестные также ограбили инкассаторов, тогда было убито три человека.