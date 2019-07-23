В Киеве мужчина пытался утопить незнакомую ему женщину в реке – полиция нашла его голым на станции метро

В Киеве возле Русановского канала мужчина пытался утопить незнакомую ему женщину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В пятницу, 19 июля, примерно в 06:30 мин подозреваемый, во время пробежки у Русановского канала, увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме.

Не раздеваясь, мужчина зашел в водоем и начал целенаправленно плыть к ней. Подплыв, он начал обеими руками давить сверху на голову женщины, удерживая ее под водой около 1 минуты.

Когда женщине удалось вынырнуть на поверхность, она начала просить его остановиться, но он продолжил нажимать обеими руками ей на голову. Чтобы спастись, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от нападавшего на несколько метров. Оказавшись на безопасном расстоянии, женщина вынырнула на поверхность воды и отплыла к противоположному берегу.



Подозреваемого, который сразу покинул место происшествия, за несколько часов полицейские задержали возле станции метро «Левобережная». Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно.



По согласованию с прокурором следователи Днепровского управления полиции 29-летнему парню сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 пункта 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений.



Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что под Киевом перерезали горло мужчине – потерпевший скончался на месте от полученной травмы 18+.