В Киеве мужчина и женщина похитили свою знакомую и вывезли в лес – её избивали и требовали деньги

Иллюстрация В Киеве, на Оболони, мужчина и женщина похитили свою знакомую, вывезли её в лес и избивали, вымогая деньги. Перед тем как её отпустить они обрезали ей волосы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

«В связи с неприязненными отношениями с потерпевшей, у злоумышленников возник план похитить ее и завладеть ее имуществом. Для реализации своего плана похитители договорились о встрече с потерпевшей около часа ночи на столичной Оболони. Во время встречи злоумышленники силой затолкали девушку в автомобиль, вывезли ее в лесополосу и применяя физическое насилие требовали деньги. Перед тем, как отпустить потерпевшую, похитители обрезали ей волосы», - говорится в сообщении.

Через некоторое время правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором была вывезена девушка, а похитителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним другую историю, в Киеве полиция разыскивает подозреваемых в похищении ребёнка, которое случилось 9 сентября 2018 года. Ребёнок был похищен его матерью совместно с неустановленными личностями. А в Николаеве прохожие стали свидетелями похищения человека – мужчину насильно затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.