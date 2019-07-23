В селе возле Николаева нашли мужчину без сознания – предполагают, что он стал жертвой ограбления

В селе Лиманы возле Николаева 21 июля нашли мужчину без сознания, без документов и телефона.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Мужчину доставили в реанимацию городской больницы №5, расположенной в Корабельном районе.

- Вызвали «скорую», кто его нашел. Мужчина был без ничего, и забрали его... Он лежал в реанимации без сознания два дня, потом пришел в себя – не помнит ничего. Перевели в отделение, а сегодня, 23 июля, нашли родственников (узнали мужчину по фото) и выписали, - рассказал один из медиков.

Предположительно, мужчина стал жертвой ограбления. Возможных свидетелей произошедшего с ним просят сообщить об этом в полицию.

Напомним, что ранее на Николаевщине спустя полтора года осудили грабителей, напавших на мужчину.