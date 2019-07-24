На Николаевщине парень пригласил девушку на свидание и ограбил – его отправили в СИЗО

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В Южноукраинске арестовали 23-летнего парня, который ограбил местную жительницу на свидании.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Молодой человек с целью дружеского общения познакомился с местной жительницей в Интернете. В дальнейшем во время совместной прогулки с девушкой, находясь в одном из дворов по улице Дружбы Народов в Южноукраинске, он сорвал женскую сумочку с плеча девушки и убежал. В сумке находились мобильный телефон, документы и личные вещи потерпевшей.

16 июля 23-летнего жителя Южноукраинска задержали и ему сообщили о подозрении.

По ходатайству прокурора Южноукраинского отдела Первомайского местной прокуратуры 19 июля следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как николаевская полиция со стрельбой задержала иностранцев, грабивших мужчин на «свидании».

Тарас Леонтян

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