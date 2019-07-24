Пограничники задержали контрабандиста, который пытался провезти из РФ анаболиков на миллион гривен

Сумской пограничный отряд задержал 62-летнего украинца, который пытался незаконно провезти из РФ четыре ящика с анаболическими стероидами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Межведомственная группа проверяла участок границы в районе села Дмитровка и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. У мужчины, который оказался жителем одного из пограничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды.

Всего в ящиках было более 2560 упаковок с ампулами, флаконами и таблетками, всего 70 тысяч таблеток и около 60 тысяч ампул. Цена задержанного товара может достигать более миллиона гривен. Груз был незаконно перемещен через границу с территории России.

На задержанного составили административные материалы за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы. Начато уголовное производство по статье 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Одесской области изъяли 3,5 тонны контрафактного алкоголя, замаскированного под дорогую водку и ром.