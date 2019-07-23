На Николаевщине будут судить обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, который пытался повеситься

Прокуратура Николаевской области утвердила обвинительный акт в уголовном производстве против 26-летнего жителя Еланецкого района, который изнасиловал 17-летнюю девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 23 мая этого года, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие и изнасиловал 16-летнюю девушку.

Ранее сообщалось, что девушке тогда удалось отбиться от насильника и сбежать от него. Преступник, который был соседом пострадавшей, после нападения пошел к себе домой и пытался повеситься – он побоялся наказания. Из петли самоубийцу вытащили полицейские, которые оперативно прибыли на вызов.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Кроме обвинений в изнасиловании в отношении него продолжается суд за кражу. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.