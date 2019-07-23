Неизвестные обокрали столичную квартиру судьи Верховного суда Украины

В столице обокрали квартиру судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Льва Кишакевича.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Воры проникли в помещение служителя Фемиды и вынесли ценности. Что именно украли – неизвестно.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, у судьи есть две квартиры в Ивано-Франковской области, жилье в Киеве он арендует. Только на основном месте работы – в Верховном суде и Ивано-Франковском национальном медуниверситете он получил более 3,7 миллионов гривен годовой зарплаты.

В документе отмечается также, что наличными Кишакевич хранит 290 тысяч гривен и 25 тысяч долларов.

Напомним, что обвиняемый в получении ₴500 тысяч взятки одесский судья, дело которого рассматривается в Николаеве, уволился спустя три года после задержания.