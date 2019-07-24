В Одесской области задержали мужчину, который изнасиловал девятилетнего мальчика

В Одесской области полиция задержала мужчину, который изнасиловал девятилетнего мальчика.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика, который сам пришел на пруд возле поселка», - написал он.

Напомним, что ранее на Днепропетровщине рецидивист изнасиловал 13-летнюю внучку своей сожительницы.

Ранее сообщалось, что в винницком СИЗО убили мужчину, которого подозревали в попытке изнасилования 7-летней девочки.