После визита Президента Зеленского на адмиграницу крымская прокуратура взялась за факты растраты средств во время постройки КППВ

Крымская прокуратура расследует факты злоупотребления чиновниками при обустройстве контрольных пунктов въезда-выезда на административной черте с временно оккупированной территорией.

Об этом сообщает «UNN», ссылаясь на своего корреспондента.

Стоит сразу отметить, что 13 июля Президент Украины Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской ОГА Юрия Гусева. Одним из приоритетов его работы он назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда в Херсонской области, на границе с оккупированным Крымом. И сразу после его визита прокуратура взялась за это дело.

Так, на данный момент в прокуратуре АР Крым находится сразу два производства в отношении должностных лиц. Их подозревают в злоупотреблениях при строительстве КПВВ и сервисных центров на админчерте с Крымом.

Одно из производств возбуждено по факту нецелового использования средств, выделенных для того чтобы устроить пункты пересечения админчерте. По данному производству чиновников подозревают в растрате государственного имущества в особо крупных размерах.

«Как пояснили в прокуратуре полуострова, согласно материалам дела, эти должностные лица допустили растрату бюджетных средств, выделенных для обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". Также их подозревают в ненадлежащем исполнении их служебных обязанностей, что нанесло ущерб интересам государства. Размер ущерба устанавливается.» - говорится в сообщении.

Другое обращение было зарегистрировано по обращению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий по признакам преступления, о незаконном выделении земельного участка, на котором должны быть оснащены сервисные центры для крымчан.

«Расследование начато по фактам злоупотребления должностными лицами Каланчакской райгосадминистрацией и Государственного агентства водных ресурсов Украины, которые выдали разрешительные документы на земельный участок, который планируется использовать при развитии КПВВ на границе с временно оккупированным полуостровом.» - заключается в сообщении.

Добавим, что директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко рассматривается Офисом Президента Владимира Зеленского в качестве возможного кандидата на пост главы Николаевской ОГА.