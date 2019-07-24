ГБР вызвало мэра Киева Кличко на допрос

Государственное бюро расследований ГБР вызвало на допрос городского голову Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает «РБК-Украина».

«Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель», – сообщила она.

Также в ГБР уточнили, что столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Напомним, как ранее Государственное бюро расследований вызывало на допрос бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Ранее бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Портнов подал заявление на связанный с Порошенко телеканал и ГБР провело выемку документов. До этого Портнов подавал в ГБР и другие заявления на Порошенко и его окружение.