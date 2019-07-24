Полковник СБУ рассказал, что спецподразделение «Альфа» заставляли штурмовать покерный клуб в Николаеве: «Просто раздел сфер влияния»

Роман Костенко Экс-сотрудник спецподразделения «Альфа» николаевского управления Службы безопасности Украины, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что бойцы спецназа негативно отнеслись к тому, что руководство их привлекало к штурму покерного клуба.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

На утверждение журналиста о том, что сотрудники спецподразделения осуществляют оперативное сопровождение в рамках производств, которые неподследствены ведомству, например, как следственные действия в покерном клубе, что вызывает отрицательную реакцию у общества, Костенко рассказал, что это также возмущает и самих бойцов «Альфы».

– А как это возмущает бойцов «Альфы», вы бы знали. Это настолько нас демотивирует, что мне как руководителю приходилось придумывать иногда такие вещи, для того чтобы их мотивировать… Люди, работавшие меньше года, не попадают к нам в подразделение. Туда не попадет человек с улицы. У нас люди всю жизнь занимаются спортом, служат где-то в спецподразделениях. Как правило, сейчас они все участники боевых действий и понимают, что такое спецоперация. И когда после этого всего ты берешь бойца и идешь штормить покерный клуб, понимая, что это идёт просто раздел сфер влияния, то это очень демотивирует. Часто приходилось говорить: «Парни, так надо». Бойцы все это понимают, и они не с шашками на голове туда бегут, - рассказал Костенко.

Как известно, в Николаеве в легальном покерном клубе «Nik Poker Sport» на улице Московской, 18 сотрудники СБУ совместно со следователем Главного следственного управления Нацполиции по результатам обысков изъяли покерные столы и фишки, несмотря на то, что суд позволил изымать компьютеры, различные электронные носители и документацию относительно деятельности казино.

О деталях произошедшего, которые рассказала заместитель президента организации «NikPokerSport» Алла Шевчук, идет речь в материале «Преступности.НЕТ» под названием «Мы легальны»: В николаевском покер-клубе рассказали о «наезде» СБУ».