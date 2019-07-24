На Николаевщине зарезали мужчину – полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

В Баштанском районе вечером 23 июля в одном из сел во время распития спиртных напитков в компании был убит 52-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию об убийстве сообщили в 21:45. Выяснилось, что пострадавший вместе с двумя знакомыми распивали алкоголь в доме злоумышленника, и в какой-то момент мужчины начали ссориться. Во время конфликта домовладелец несколько раз ударил ножом потерпевшего и сбежал. На место вызвали «скорую» и полицию, однако врачи уже только констатировали смерть мужчины.

Причастного к убийству местного жителя пока ищут правоохранители.

Следователями начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине женщина зарезала сожителя во время вечеринки в будке грузовика – раньше она уже на него нападала.