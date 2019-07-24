На Харьковщине за захват предприятия задержали полсотни рейдеров – часть из них приехали из РФ и оккупированных территорий

В Харьковской области полиции задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий, которые с оружием пытались захватить предприятие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Харьковской области.

23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района неизвестные лица совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму. К сельхозпредприятия «Маяк» подъехало два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

«Молодчики вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию», – подчеркнули в полиции.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного Главка полиции, группы быстрого реагирования, бойцы батальонов полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции.

Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно, сменил владельца и руководителя.

В Валковский отдел для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У правонарушителей обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документацию, в том чистые бланки охранной фирмы.

Позже в полиции сообщили, что неустановленные лица подделали и использовали заведомо поддельный договор займа денежных средств, который был удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

Кроме того, следователи установили, что неизвестные лица завладели корпоративными правами сельхозпредприятия путем выставления фиктивного долга и подделки договора займа. Также неустановленные лица совершили незаконную регистрацию изменений в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении указанного предприятия.

Следователи квалифицировали это событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по части 1 статьи 206-1 («Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации»), части 4 статьи 190 («Мошенничество»), части 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»). Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству».