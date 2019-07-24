В Николаеве арестовали артиллериста, подозреваемого в серии разбойных нападений – в суде он заявил, что полицейские выбивали из него показания

Судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала меру пресечения 24-летнему военнослужащему, которого подозревают в серии разбойных нападений на женщин, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 22 июля полиция задержала его задержала. Выяснилось, что он был ранее судим. По версии следствия, в перерывах между службой он занимался разбоем – в балаклаве подъезжал к жертве на мопеде и, угрожая пистолетом, отбирал у женщин имущество, а потом возвращался в часть.

В суде сообщили, что она служил по контракту воинской части А2062 (406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которая с апреля 2015 года дислоцируется в Николаеве – ПН). Прокурор ходатайство поддержал, в качестве рисков отметил возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, поскольку он не имеет постоянного жилья в Николаеве, может уничтожить или вещи и документы, имеющие значение в расследовании указанного производства, совершить другое уголовное преступление.

Подозреваемый вину не признал, отметил, что сотрудники полиции применяли к нему физическое насилие, чтобы он предоставил показания.

Защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на необоснованность подозрений. Также настаивал на том, что к его подзащитному применялось физическое насилие со стороны сотрудников полиции.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы следственный судья приняла применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, а также обязать уполномоченных лиц обеспечить безотлагательное проведение судебно-медицинского обследования последнего, поручить Николаевскому территориальному управлению Госбюро расследований провести исследование фактов по возможному причинению телесных повреждений сотрудниками полиции к подозреваемому.

Напомним, как в Николаеве задержали военнослужащих, подозреваемых в вооруженных нападениях на «интернет-кафе».