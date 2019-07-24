СБУ накрыла в Киеве еще одну лабораторию наркокартели «Химпром», отрезавшей пальцы непослушным «работникам»

В Киеве в среду, 24 июля, СБУ и ГПУ выявили крупную лабораторию по производству наркотиков.

Об этом в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что лаборатория принадлежит крупной наркокартели, членов которой СБУ и ГПУ задерживала в марте

«Мы же работали дальше. В результате НСРД по этой банды сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области.

Как известно, в марте СБУ и ГПУ заявили о пресечении деятельности транснациональной группировки «Химпром», которая более четырех лет продавала наркотики за криптовалюту в интернете и задержании 20 участников схемы.

Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере «Telegram». Было изъято несколько миллионов долларов наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности. По первоначальным оценкам правоохранителей, изъятая «черная бухгалтерия» свидетельствует о ежегодной прибыли преступной организации в десятки миллионов долларов. эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

После массовых задержаний в РФ основные участники картели, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации – за их нарушение провинившимся отрезали пальцы.