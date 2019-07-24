В Киеве НАБУ нагрянуло с обысками в офис «Богдан Моторс»

В среду, 24 июля, в офис «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве с обыском пришли представители Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, 19 июля, НАБУ проводило обыски в спортклубе Порошенко и в фирме его соратника по делу о поставках автомобилей в Минобороны по завышенным ценам.

«Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка», - сообщил информированный источник в комментарии изданию.

Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

Факт проведения обысков изданию подтвердили в корпорации «Богдан Моторс» и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

«Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу», - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Также сообщается, что в «Богдан Моторс» отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР».

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.