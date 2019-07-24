В Киеве НАБУ нагрянуло с обысками в офис «Богдан Моторс»

В среду, 24 июля, в офис «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве с обыском пришли представители Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как известно, 19 июля, НАБУ проводило обыски в спортклубе Порошенко и в фирме его соратника по делу о поставках автомобилей в Минобороны по завышенным ценам.
«Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка», - сообщил информированный источник в комментарии изданию.
Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.
Факт проведения обысков изданию подтвердили в корпорации «Богдан Моторс» и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.
«Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу», - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.
Также сообщается, что в «Богдан Моторс» отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР».
Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.
Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.
11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.
Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.
Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.
В июле Автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.