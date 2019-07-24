На Херсонщине 18 человек отравились морепродуктами – среди них 4-летний ребёнок и туристы из Николаевщины

Иллюстрация Восемнадцать человек были доставлены в районную больницу Голой Пристани, на Херсонщине, в результате острого пищевого отравления. Среди них жители, Днепровской, Киевской, Николаевской областей, а также жители Беларуси.

Об этом сообщает «Типичный Херсон».

Сообщается, что все пострадавшие употребляли морепродукты: варенные креветки, рапаны и мидии. У всех наблюдаются одинаковые симптомы: тошнота, диарея, подъем температуры. Среди пострадавших – 4-летний ребёнок.

Все курортники вовремя обратились за медицинской помощью, никаких осложнений не произошло.

Вследствие этого, сотрудники районного управления Госпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов. По их результатам, на набережной было обнаружено несколько киосков, в которых предпринимательница из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю морепродуктами, которыми отравились люди.

У предпринимательницы изъяли около 60-ти килограмм товара, после чего она свернула торговлю, и на данный момент уклоняется от общения с инспекторами.

Напомним, в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.