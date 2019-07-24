Француз попытался вывести из Украины четыре единицы оружия и свёрток с марихуаной - его задержали по наводке СБУ

Военная прокуратура разоблачила иностранца, который купил четыре единицы оружия на территории Украины, и попытался вывезти их за рубеж.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Ночью, в пункт пропуска «Краковец» на выезд из Украины прибыл гражданин Франции. Из-за оперативной информации от СБУ пограничниками было принято решение тщательно осмотреть транспортное средство «Рено», которым передвигался 30-летний француз.

Во время проверки служебный пёс помог правоохранителям обнаружить спрятанный в автомобиле арсенал оружия: 3 пистолета Макарова с пустыми магазинами и автомат Калашникова «АКС-74» с магазином. Кроме этого, был найден свёрток с марихуаной.

На данный момент правоохранительные органы исследуют данный инцидент.

Фото: Государственная пограничная служба Украины.

Напомним, как СБУ блокировала в Одессе деятельность международной группировки, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы. Двух участников группировки задержали при попытке продажи револьвера системы Наган. А ранее ранее в Киеве СБУ задержали банду торговцев оружием, в которую входил действующий сотрудник полиции.