Наркомана за взятку делают регистратором: В СБУ рассказали, как в Украине криминалитет занимается рейдерством

Дмитрий Дубилет Советник исполняющего обязанности главы СБУ Дмитрий Дубилет рассказал детали, касаемо проблемы рейдерства в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Он отметил, что борьба с рейдерством очень напоминает борьбу с мошенниками, которую ведут банки.

«Итак, что имеем. Сейчас любой регистратор может переписать ваше имущество (квартиру, землю, бизнес) на другое лицо. Бизнес-процесс выстроен таким удивительным образом, что эти действия практически не контролируются. Это как если бы любой банковский операционист мог создать платеж с вашего счета без контроля с вашей стороны или со стороны головного офиса.» - сообщает он.

Дубилет добавил в своё сообщение историю знакомого полицейского о типичной схеме.

«Криминалитет находит какого-то наркомана, за взятку получает на этого наркомана аккредитацию регистратора. Затем забирает у него ключ с ЭЦП, и с помощью него проводит захваты.» - подмечает он.

В целом, он отмечает большие временные издержки в процессе рассмотрения таких дел, а также некоторую некомпетентность судебных органов в решении данных вопросов.

Добавим, что Президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». А ранее у Зеленского заявили о раскрытии схемы, по которой силовики вымогают деньги у бизнесменов.