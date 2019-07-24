В аэропорту Борисполя СБУ и ГБР на взятке за беспрепятственное пересечение границы задержали таможенника

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, разоблачили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным инспектором отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста «Борисполь-аэропорт» Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, государственный инспектор таможенного поста требовал от гражданского лица неправомерную выгоду за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и непроверку содержимого багажа при пересечении государственной границы Украины.

Следствие установило, что 21 марта инспектор получил первую часть неправомерной выгоды в размере 400 долларов. 24 июля задокументирован факт получения второй части неправомерной выгоды в размере 400 долларов.

Чиновника задержали при получении вышеуказанной неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На данный момент проводятся обыски и другие неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются другие должностные лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. В ближайшее время ему будет вручено сообщение о подозрении в совершении преступления.

Действия задержанного квалифицировали, как получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, а также Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины.

В пресс-центре СБУ также уточнили, что багаж должен был поступить из стран Восточной Азии.

Напомним, что ранее сотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долларов США за подделку информации о выезде «евробляхи».