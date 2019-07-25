Стало известно, за кого отдали свои голоса на внеочередных парламентских выборах заключенные колоний на Николаевщине

Николаевский следственный изолятор (фото из архива) Большинство заключенных, которые содержатся в исправительных колониях Николаевской области и следственном изоляторе, отдали свои голоса за политическую партию «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Среди людей, которые находятся в Николаевском следственном изоляторе (округ №129), 66,86% отдали свои голоса за партию «Слуга народа»; 11,24% – за «Батьківщину». Что касается кандидатов по этому округу, то за кандидата от президентской партии Игря Копытина проголосовали 39,61%; следующий в списке самовыдвиженец Валерий Кочмар (фейковый кандидат, который маскировался под «Слугу народа»), получивший 12,56% голосов.

На территории избирательного округа №130 расположены сразу три пенитенциарных учреждения: Казанковская исправительная колония №93, Снигиревская исправительная колония№5, Новобугский исправительный центр №103. Среди партий заключенные этих учреждений отдали наибольшее количество голосов за партию «Слуга народа» (48,57%, 41,95% и 53,57% соответственно). Однако среди кандидатов в нардепы там лидирует Владимир Фроленко от «Оппозиционной платформы – За життя» (42,53%, 37,2% и 64,91% соответственно). Следующим после него по результатам идет кандидат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский.

Результаты голосования в Казансковской колонии Результаты голосования в Казансковской колонии

Результаты голосования в Снигиревской исправительной колонии Результаты голосования в Снигиревской исправительной колонии

Результаты голосования в Новобугском исправительном центре Результаты голосования в Новобугском исправительном центре

В Вознесенской исправительной колонии, расположенной на избирательном округе №131, также лидирует «Слуга народа», получив 55,69% голосов заключенных, на втором месте – партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» с 11,39%. Среди кандидатов в народные депутаты 29,86% заключенных проголосовали за Артема Черноморова, и 14,24% за Елену Бондаренко от «Оппозиционного блока».

Что касается Арбузинской исправительной колонии, которая на округе №132, то две трети голосов избирателей получила партия «Слуга народа», а среди кандидатов заключенные выбрали Максима Дырдина от президентской партии (43,6%).

Отметим, что результатов голосования на внеочередных парламентских выборах заключенных Ольшанской исправительной колонии нет.

Напомним, что в Николаеве для арестантов следственного изолятора и избирателей в других спецучастках по решению ЦИК передали два вида бюллетеней: для голосования в многомандатном и одномандатном избирательных округах.