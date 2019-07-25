В Одессе НАБУ и ДВБ задержали экс-начальника ГУ Нацполиции Головина и его заместителя

В Одессе утром в четверг, 25 июля, сотрудники НАБУ и Центрального аппарата ДВБ Нацполиции задержали экс-начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и его первого заместителя Константина Гейко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили несколько источников в НАБУ и ДВБ.

Детективы Национального антикорупционного бюро и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали бывших высокопоставленных полицейских около 07:00 в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Задержание проходило в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

После задержания Головина и Гейко должны доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства об избрании им меры пресечения.

Также один из источников «Преступности.НЕТ» сообщил, что следственные мероприятия относительно чиновников еще продолжаются. Производство расследуют именно детективы НАБУ, а ДВБ проводит их оперативную поддержку.

Напомним, что ранее Специализированная антикорупционная прокуратура и внутренняя безопасность проводили обыски у экс-начальника одесской полиции Головина.

До этого, осенью 2018 года, через суд заявитель обязал НАБУ открыть относительно Головина уголовное производство по статье 366-1, («Декларирование недостоверной информации») и 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины.