В Житомирской области нашли останки 29 жертв «красного террора», которых сто лет назад убили большевики

В Житомирской области возле села Шумск историко-патриотическое объединение «Поиск» 19-21 июля эксгумировало останки 29 жертв большевистского террора.

Об этом сообщает на странице общества в Facebook.

Поисковые работы проводили на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно в 1919-1921 годах. Всего эксгумировали останки 29 человек. Большая часть из них – это маленькие дети и женщины. Общее количество найденных останков людей за все время, с 2014 года, составляет 173 человека.

- Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что искали монеты и наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, зарублены саблями, топорами. Там такие повреждения – кость перерублена пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек – около 120 наверное детей. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая 13-15 лет, - рассказал глава «Поиска» Александр Ловинюк, передает «Громадське».

По мнению исследователей, трагедия произошла 100 лет назад и массовое убийство гражданского населения связано с продотрядами, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавать продовольствие. По остаткам черепов и зубам исследователи обнаружили, что все погибшие – женщины, дети и мужчины пожилого возраста.

- Версия первоначальная, которую мы предположили, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердились и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки, писало местное ЧК в Киев вверх по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 – январем 1920 года. Большевики отбирали все, что они заработали, поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь, - отмечает Александр Ловинюк.

Сейчас поисковые работы продолжаются, историки также общаются со старожилами, которые могли бы слышать что-то об этой трагедии. Впоследствии исследователи планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.

Напомним, что в Николаеве восстановят памятную доску жертвам политрепрессий, которую разбили вандалы в 2015 году.