В Николаеве мать ищет свидетелей ДТП, в котором погибла её 17-летняя дочь

В Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.
Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаева Виталий Душко.
Напомним, в Николаеве на проспекте Героев Украины около 2:00 23 июня, водитель «Daewoo Lanos» насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу.
«Мать осталась без единственной дочери. Очень прошу, кто был свидетелем этого события или имеет любую информацию (на месте было много людей) связаться с мамой по телефонам: (099) 917-39-29 и (063) 160-84-83 Алла», - написал он.