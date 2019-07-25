В Николаеве мать ищет свидетелей ДТП, в котором погибла её 17-летняя дочь

В Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

Напомним, в Николаеве на проспекте Героев Украины около 2:00 23 июня, водитель «Daewoo Lanos» насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу.

