Киевский полицейский украл у своего коллеги вещдоки – доллары и наручные часы

В Киеве следователь у своего коллеги похитил вещественные доказательства – деньги и наручные часы.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Сергей Небытов на своей странице в Facebook.

«Воспользовавшись тем, что в кабинете шли ремонтные работы, он похитил средства, на которые потом купил современные технику, гаджеты и телевизор. Мы разоблачили этого «оборотня», обратились к коллегам из ГБР и изъяли у него остатки вещественных доказательств. Сейчас все собранные материалы в ГБР. Еще на одного полицейского, который опорочил честное имя тех, кто несет верно службу, будет меньше в наших рядах!» - заявил Небытов.