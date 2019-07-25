Экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали, – НАБУ

Задержание Дмитрия Головина НАБУ подозревает, что бывшее руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с бизнесменами похитили на продажу изъятые правоохранителями сигареты на сумму около 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, утром 25 июля сотрудники НАБУ и УВБ задержали бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также сообщалось о задержании первого заместителя Головина Константина Гейко и бизнесмена Чудакова.

«Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-ркуводителями Нацполиции Одесской области в ​​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовали следователи ГУ НП Одесской области. После чего выпустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров. Рыночная стоимость такой партии на «черном рынке» может достигать 50 млн грн», – отметили в НАБУ

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали летом 2018 года.

В НАБУ отметили, что кроме бывшего руководства речь идет о причастности еще двух руководителей частных предприятий. Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Двух человек, в том числе экс-главу ГУ ЧП в Одесской области, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж – Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) July 25, 2019

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре добавили, что 11 ноября 2017 года неустановлена ​​группа лиц по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезли в зону деятельности таможенного поста «Одесса-центральный» Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем работниками ГПУ указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад в Одессе для дальнейшего хранения.

«В августе 2018 года уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования. В соответствии с установленными следствием обстоятельствами, руководством ГУ НП в Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий для дальнейшего хранения на склады частных структур, с руководителями которых бывший начальник ГУ НП и его заместитель вступили в преступный сговор. Для осуществления такого перемещения было создано формальное основание – договор о хранении вещественных доказательств, подписанный заместителем руководителя ГУ НП в Одесской области, и в дальнейшем по указанию руководителя ГУ НП табачные изделия были перемещены для хранения на склады частных структур, с руководителями которых подозреваемые вступили в преступный заговор», – отметили в САП.

Позже табачные изделия исчезли.

В САП отмечают, что такое «победительное» изъятие незаконно ввезенной в страну контрабанды является популярным методом легализации такого товара. После «изъятия» товар якобы уничтожают по решению суда, или он просто исчезает с мест хранения.

Напомним, как глава ГПСУ во время визита Зеленского на Закарпатье заявил о контроле «Офиса Грановского» над контрабандой.