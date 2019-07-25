Подписывали акты без сделанных работ: дело экс-руководителей «Николаевоблтеплоэнерго» передали в суд

Бывших заместителя директора и главного инженера коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» будут судить за присвоение более 600 тысяч гривен, находящихся на счетах КП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что следователи завершили досудебное расследование, в ходе которого выяснилось, что руководитель ООО, заместитель директора и главный инженер подписали акты приема работ по разработке и предоставлению технической документации к котельным агрегатам в котельных Николаева и Очакова, хотя фактически работы не были выполнены. Таким образом они нанесли предприятию ущерб более чем на 600 тысяч гривен.

Бывшему заместителю директора предприятия сообщено о подозрении по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), бывшему главному инженеру - по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), руководителю предприятия – по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. 24 июля 2019 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, ранее полиция расследовала уголовное производство относительно экс-директора «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина по факту растраты бюджетных денег. Позже за это производство взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, что 30 ноября 2016 года на комиссии в Николаевском облсовете в присутствии главы ОГА Алексея Савченко полиция объявила о подозрении Виталию Бородину в растрате полумиллиона гривен. Ранее именно это ОКП фигурировало в деле о попытке вывести 600 тысячи гривен с ГКП «Николаевводоканал».

Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальных предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.

Добавим, что в начале ноября 2018 года в прокуратуре сообщили о вручении подозрений бывшим замдиректора и главному инженеру «Николаевоблтеплоэнерго» – их заподозрили в пособничестве в присвоении средств предприятия и служебной халатности, что нанесло ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, в 2016 году замдиректора «Николаевоблтеплоэнерго» вступил в сговор с частным предприятием «Алекс Торг» для хищения денег теплоснабжающего предприятия. В феврале 2016 года заместитель директора «Николаевоблтеплоэнерго» подписал с фирмой «Алекс Торг» 61 договор на выполнение работ по разработке и предоставлению технической документации к котлоагрегатам в котельных Николаева и Очакова. Общая сумма по договорам – 617 тысяч 442 гривен. Суд отпустил замдиректора Юрия Сидненко под личное обязательство.