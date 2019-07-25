САП объявила о подозрении депутату Николаевского облсовета Чмырю, который пьяным сел за руль и пытался дать взятку патрульным

Депутату Николаевского областного совета объявили о подозрении из-за того, что он пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

О подозрении депутату объявил в четверг, 25 июля, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Действия депутата квалифицируются по части 1-й статьи 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Сообщается, что депутат предложил взятку полицейскому, чтоб он не составлял на него протокол за пьяную езду на автомобиле.

«Как установило следствие, депутат предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду, чтобы те не составляли протокол о совершении административного правонарушения, а именно: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что единственным депутатом Николаевского областного совета, которого обвиняли в даче взятки патрульным, был Сергей Чмырь. 16 февраля 2017 года года в Николаеве Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). В итоге 16 июня суд признал депутата Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но все же вернул ему водительское удостоверение.

Стоит сказать, что за последние несколько лет Чмырь стал фигурантом сразу нескольких скандалов.

Как известно, Сергей Чмырь обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Речь идет об эпизоде, когда 28 июня 2016 года депутат, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья. В рамках расследования данного производства у него дома и изъяли четыре ружья. Кроме того, депутату объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 350 («Угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг») за нападение на главу Арбузинской РГА Александра Палия.

Ранее, 14 декабря 2015 года, Чмырь заявлял о попытке его похищения группой людей в милицейской форме. После чего была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о том, что эти «похитители» ранее пытались выбить у депутата «долг» за выполненный «заказ».

К тому же, специалисты Госфининспекции области во время ревизии возглавляемого Чмырем госпредприятия «Агрономия» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 4 миллиона гривен. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что после всех актов проверок на ГП есть все основания, чтобы отстранить Чмыря от должности.

А несколько лет назад Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.