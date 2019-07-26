В Бразилии неизвестные украли 750 килограмм золотых слитков у инкассаторов в аэропорту – их стоимость оценивается в $30 миллионов

В Сан-Паулу, Бразилия, неизвестные похитили почти 750 килограмм золотых слитков из международного аэропорта. Стоимость похищенного оценивается в 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает телеканал «Globo».

Злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг утром на двух автомобилях, являющихся репликой полицейских автомобилей. Кроме этого, они были вооружены и одеты в полицейскую форму.

После проникновения в грузовой терминал, преступники ограбили инкассаторский фургон и скрылись.

Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов США.

По информации правоохранителей, злоумышленники взяли в заложники семью главы логистических операций, дабы получить необходимую информацию.

Напомним, как в Киеве ограбили автомобиль инкассаторов, пока те заправляли банкомат. Злоумышленник воспользовался открытой дверью автомобиля и вынес из машины пакеты с деньгами. А в американском штате Джорджия из бронированного инкассаторского автомобиля, который двигался по автомагистрали, на дорогу выпали деньги.