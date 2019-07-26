Работники «Укрзалiзницi» украли у компании топлива на более чем ₴1 миллион – его сливали в полиэтиленовые пакеты

Работников Львовского подразделения «Укрзалiзницi» поймали на краже горючего на сумму более одного миллиона гривен. Они сливали его в полиэтиленовые пакеты.

Об этом сообщает Управление защиты экономики в Волынской области в Facebook.

Была задокументирована преступная деятельность группы сотрудников структурного подразделения регионального филиала «Львовская железная дорога». Последние организовали «схему» хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов.

В состав группы входили машинисты, которые организовали «схему» хищения имущества, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, у которых была роль исполнителей, а также гражданин, занимался скупкой краденого горючего.

Так, машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники с помощью специального оборудования раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное горючее перегружали в транспортные средства и в дальнейшем перевозили в подпольные АЗС. С целью сокрытия преступной деятельности работники железной дороги действовали в ночное время два-три раза в неделю. Каждый раз фигуранты сливали более 500 литров нефтепродуктов. Похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.

Правоохранители установили дату, время и место очередной кражи горючего и провели задержание правонарушителей.

25 июля, непосредственно во время слива дизельного топлива из грузового поезда «Владимир-Волынский-Устилуг» и его перегрузки до транспортного средства разоблачили трех человек.

Сейчас оперативники и детективы следственного управления ГУНП в Волынской проводят 26 санкционированных обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.

Напомним, следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, завершили досудебное расследование в отношении полицейского-водителя Первомайского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, которого подозревают в кражах топлива из грузовиков, совершенных организованной группой. А 10 мая в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест. Также 17 мая в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці».