На Киевщине полиция со стрельбой задержала банду иностранцев, укравших у таксиста сумку с деньгами

В Киевской области полиция применила оружие для задержания группы бандитов, которые ограбили таксиста в селе Крюковщина, Святошинского района.

Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.

25 июля вечером, группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из его автомобиля сумку с большой суммой денег. После этого они скрылись на другом автомобиле в неизвестном направлении.

Для их задержания был объявлен план «перехват». Полицейские проверяли все автомобили, похожие на авто злоумышленников. Подходящий по ориентировке автомобиль заметили на трассе Киев-Одесса, вблизи села Вита Почтовая. По требованию полицейских автомобиль не остановился, поэтому правоохранители применили оружие, стреляя по колёсам.

Подозреваемых задержали, ими оказались два гражданина Грузии, 50-ти и 42-лет, временно проживающие в Киеве. В их автомобиле нашли пистолет «Форт 12Р» без маркировки и патроны. Задержанные находятся в изоляторе.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются меры по задержанию их соучастников.

Напомним, как в среду, 25 апреля, патрульные полицейские в Броварах остановили водителя автомобиля с иностранной регистрацией, который создал аварийную ситуацию. Он остановился и в то время, когда патрульные начали с ним общаться, он нажал на педаль газа и начал уезжать. А в Днепре автомобиль воров из Грузии сбил патрульного – их задерживали с погоней и стрельбой.