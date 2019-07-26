Мошенники, которые назвались работниками банка, за сутки выманили из трех жителей Николаевщины ₴76 тысяч

В Николаевской области 25 июля трое граждан пострадали на 76 тысяч гривен из-за мошенников, которые представились работниками банка.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Николаеве в Центральный отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник по телефону сказал, что ей увеличили кредитный лимит и нужно сверить некоторые личные данные карточного счета потерпевшей. Заявительница отвечала на все вопросы «банковского сотрудника», а через некоторое время заметила, что с ее карточного счета исчезли денежные средства в размере более чем 51 тысяча гривен.

В тот же день аферисты обманули жительницу Ингульского района. После общения с «банковским сотрудником» у женщины с карточного счета исчезло более 20 тысяч гривен.

Доверилась мошенникам и жительница Баштанского района, которая также предоставила неизвестным конфиденциальную информацию по своему карточному счету и лишилась своих сбережений в размере более чем пять тысяч гривен.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 14 тысяч гривен за «помощь» соседу после ДТП.