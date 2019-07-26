Деятельность Окружного админсуда Киеве представляет угрозу для нацбезопасности, - Генпрокуратура

Деятельность Окружного админсуда Киева представляет угрозу национальной безопасности.

Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передают «Лига.Новости».

Горбатюк напомнил, что его управление занимается расследованием дел Майдана, и в рамках этих дел расследуются факты принятия неправомерных судебных решений.

По его словам, Окружной админсуд принимает большое количество решений, связанных с высшими органами государственной власти, с высшими должностными лицами и многими общественно важными сферами.

- Установлено, что фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, но и в деятельность других органов госвласти, в том числе Конституционного суда, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически представляет угрозу национальной безопасности, потому что в ручном режиме принимаются решения, - сказал он.

Поэтому, по его словам, и было принято решение еще до завершения расследования обнародовать информацию по ОАСК.

Далее были продемонстрированы слайды, в которых речь шла о том, что НАБУ, управление спецрасследований ГПУ и СБУ создали совместную следственную группу для расследования уголовных правонарушений, совершенных судьями ОАСК во время Революции достоинства, в связи с чем были проведены негласные следственные действия.

В ходе расследования противоправной деятельности отдельных судей ОАСК были задокументированы признаки уголовных правонарушений, представляющих угрозу нацбезопасности, в частности, влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Напомним, 26 июля Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводят обыск в Окружном административном суде Киева.